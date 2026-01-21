ترامب: أجريت اتصالا جيدا للغاية مع اردوغان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى "اتصالا جيدا للغاية" مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.



وجاء ذلك أثناء مغادرته البيت الأبيض أمس الثلاثاء متجها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا.