الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أردوغان: على القوات الكردية في سوريا حل صفوفها وإلقاء أسلحتها فورا

أخبار دولية
2026-01-21 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أردوغان: على القوات الكردية في سوريا حل صفوفها وإلقاء أسلحتها فورا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أردوغان: على القوات الكردية في سوريا حل صفوفها وإلقاء أسلحتها فورا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه على القوات الكردية في شمال سوريا إلقاء أسلحتها وحل صفوفها فورًا، حتى يتم التوصل إلى حل دون مزيد من إراقة الدماء، وذلك بعد أن منحتها دمشق مهلة أربعة أيام للموافقة على الاندماج في الدولة المركزية.

وفي كلمة أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه في البرلمان، رحّب أردوغان باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه الثلاثاء بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وذلك بعد التقدم السريع الذي حققته القوات الحكومية في الأيام القليلة الماضية.

أخبار دولية

القوات

الكردية

سوريا

صفوفها

وإلقاء

أسلحتها

LBCI التالي
النروج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
حزب إيراني كردي معارض يتهم طهران بتنفيذ هجوم بالصواريخ والمسيّرات على مقرّه في شمال العراق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-06

أنقرة تطالب كل الفصائل الكردية المسلحة بتسليم سلاحها "بما يشمل سوريا"

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

القوات الكردية تتهم القوات السورية بـ"الغدر" وتفيد باشتباكات "عنيفة"

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

القوات الكردية تفرض حظر تجول في محافظة الرقة مع تقدم القوات الحكومية السورية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-17

أ.ف.ب: القوات الكردية تفرض حظر تجوال في محافظة الرقة مع تقدم القوات الحكومية السورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:32

الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل ثلاثة صحافيين في قصف إسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
07:24

ترامب يصل إلى زوريخ للمشاركة في منتدى دافوس

LBCI
أخبار دولية
06:51

مصدر تركي: وزير الخارجية سيمثل أردوغان في مجلس السلام برئاسة ترامب

LBCI
أخبار دولية
06:43

بوتين يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف الخميس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
آخر الأخبار
09:11

ترامب: قمت بتسوية 8 حروب وبوتين أبلغني أنه لم يصدق أنني قمت بحل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
آخر الأخبار
09:19

ترامب: ما أطلبه قطعة جليد سيكون لها دور مهم لأمننا مقابل الأثمان الباهظة التي دفعناها بالعقود الماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:23

باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ

LBCI
أخبار لبنان
07:14

بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي

LBCI
أخبار لبنان
06:52

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
أخبار دولية
03:41

فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة

LBCI
أخبار دولية
03:32

وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
01:15

فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أمن وقضاء
14:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More