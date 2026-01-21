النروج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

رفضت النروج تلبية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء، خصوصا بعد تدهور العلاقات بشكل ملحوظ عقب إبداء الرئيس الأميركي انزعاجه من عدم نيله جائزة نوبل للسلام.



وقال وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء كريستوفر ثونر في رسالة إن "المقترح الأميركي يثير عددا من الأسئلة التي تتطلب حوارا أكثر عمقا مع الولايات المتحدة. لذلك لن تنضم النروج إلى الترتيبات المقترحة لمجلس السلام، ولن تشارك في مراسم التوقيع في دافوس".