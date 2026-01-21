أمين عام الناتو: "الدبلوماسية المدروسة" هي السبيل الوحيد لإدارة أزمة غرينلاند

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن "الدبلوماسية المدروسة" ضرورية للتعامل مع التوترات بشأن غرينلاند، فيما يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دافوس دافعًا بمطالب الولايات المتحدة للاستحواذ على الإقليم الدنماركي.



وقال روته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية "أرى أن هناك توترات في الوقت الراهن، لا شك في ذلك. ومجددًا، لن أعلّق على الأمر، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن السبيل الوحيد للتعامل مع ذلك هو، في نهاية المطاف، الدبلوماسية المدروسة".