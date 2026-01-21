أرملة شاه ايران المخلوع لفرانس برس: "لا عودة إلى الوراء" بعد الاحتجاجات

اعتبرت فرح بهلوي، أرملة شاه إيران المخلوع، في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، "ألا عودة إلى الوراء" بعد الاحتجاجات ضد الجمهورية الإسلامية، مبدية قناعتها بأن الإيرانيين "سينتصرون في هذه المواجهة غير المتكافئة".



وبعدما أُجبرت على مغادرة البلاد مع زوجها في كانون الثاني 1979 خلال الثورة التي أوصلت آية الله روح الله الخميني إلى السلطة، أكدت فرح بهلوي أن "رغبتها" و"حاجتها" اليوم هي العودة إلى إيران.



وبدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت الى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية قوبل بحملة قمع شديد تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل الآلاف.