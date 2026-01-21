مصدر تركي: وزير الخارجية سيمثل أردوغان في مجلس السلام برئاسة ترامب

أكد مصدر تركي لرويترز أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيمثل الرئيس رجب طيب أردوغان في "مجلس السلام" الذي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت يوم السبت أن ترامب أرسل خطابًا يدعو فيه أردوغان للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام".