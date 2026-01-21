الأخبار
مصدر تركي: وزير الخارجية سيمثل أردوغان في مجلس السلام برئاسة ترامب

أخبار دولية
2026-01-21 | 06:51
0min
مصدر تركي: وزير الخارجية سيمثل أردوغان في مجلس السلام برئاسة ترامب

أكد مصدر تركي لرويترز أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيمثل الرئيس رجب طيب أردوغان في "مجلس السلام" الذي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت يوم السبت أن ترامب أرسل خطابًا يدعو فيه أردوغان للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام".

أخبار دولية

تركي:

الخارجية

سيمثل

أردوغان

السلام

برئاسة

ترامب

