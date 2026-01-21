ترامب يصل إلى زوريخ للمشاركة في منتدى دافوس

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس بعد تبديل طائرته على إثر تعرض الطائرة الرئاسية لعطل كهربائي.



وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن ترامب هبط في مطار زوريخ متأخرا نحو ساعتين عن الموعد الذي كان يُفترض أصلا أن يصل فيه.



ويتوجه الرئيس الأميركي بعد ذلك إلى دافوس لإلقاء كلمة ولقاء عدد من قادة العالم في ظل توترات بشأن غرينلاند.



