ترامب يصل إلى زوريخ للمشاركة في منتدى دافوس
أخبار دولية
2026-01-21 | 07:24
ترامب يصل إلى زوريخ للمشاركة في منتدى دافوس
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس بعد تبديل طائرته على إثر تعرض الطائرة الرئاسية لعطل كهربائي.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن ترامب هبط في مطار زوريخ متأخرا نحو ساعتين عن الموعد الذي كان يُفترض أصلا أن يصل فيه.
ويتوجه الرئيس الأميركي بعد ذلك إلى دافوس لإلقاء كلمة ولقاء عدد من قادة العالم في ظل توترات بشأن غرينلاند.
أخبار دولية
زوريخ
للمشاركة
منتدى
دافوس
التالي
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل ثلاثة صحافيين في قصف إسرائيلي
مصدر تركي: وزير الخارجية سيمثل أردوغان في مجلس السلام برئاسة ترامب
السابق
أخبار دولية
08:32
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل ثلاثة صحافيين في قصف إسرائيلي
أخبار دولية
08:32
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل ثلاثة صحافيين في قصف إسرائيلي
0
أخبار دولية
06:51
مصدر تركي: وزير الخارجية سيمثل أردوغان في مجلس السلام برئاسة ترامب
أخبار دولية
06:51
مصدر تركي: وزير الخارجية سيمثل أردوغان في مجلس السلام برئاسة ترامب
0
أخبار دولية
06:43
بوتين يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف الخميس
أخبار دولية
06:43
بوتين يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف الخميس
0
أخبار دولية
05:59
أمين عام الناتو يؤكد لترامب أن أوروبا ستساعد بحماية الولايات المتحدة إذا لزم الأمر
أخبار دولية
05:59
أمين عام الناتو يؤكد لترامب أن أوروبا ستساعد بحماية الولايات المتحدة إذا لزم الأمر
آخر الأخبار
2025-09-03
تلفزيون سوريا: إنفجار سيارة مفخخة قرب مدخل حي المزة في العاصمة السورية ولا أنباء عن إصابات
آخر الأخبار
2025-09-03
تلفزيون سوريا: إنفجار سيارة مفخخة قرب مدخل حي المزة في العاصمة السورية ولا أنباء عن إصابات
0
آخر الأخبار
08:50
ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: : تمكنا عبر الرسوم الجمركية من تخفيض العجز التجاري القياسي الذي كنا نعاني منه وقمنا بأكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ أميركا
آخر الأخبار
08:50
ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: : تمكنا عبر الرسوم الجمركية من تخفيض العجز التجاري القياسي الذي كنا نعاني منه وقمنا بأكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ أميركا
0
فنّ
2026-01-18
نجما مسلسل "Squid Game" في موقف محرج على مسرح Joy Awards 2026... مغلف مغلق بإحكام وكلمات غير مفهومة!
فنّ
2026-01-18
نجما مسلسل "Squid Game" في موقف محرج على مسرح Joy Awards 2026... مغلف مغلق بإحكام وكلمات غير مفهومة!
0
منوعات
2025-12-15
في اليوم العالمي للشاي... صدفة أدت الى اكتشافه منذ 4000 سنة: إليكم قصة المشروب الأكثر شعبية في العالم
منوعات
2025-12-15
في اليوم العالمي للشاي... صدفة أدت الى اكتشافه منذ 4000 سنة: إليكم قصة المشروب الأكثر شعبية في العالم
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
0
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
0
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
0
أخبار دولية
03:41
فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
أخبار دولية
03:41
فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
0
أخبار دولية
03:32
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
03:32
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
0
أخبار دولية
01:15
فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية
أخبار دولية
01:15
فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية
0
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
1
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
2
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
3
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
4
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
5
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
6
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
7
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
8
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
