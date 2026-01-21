الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل ثلاثة صحافيين في قصف إسرائيلي

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل ثلاثة صحافيين في قصف إسرائيلي بينهم صحافي مستقل تعاون في الماضي مع وكالة فرانس برس.



وقال الدفاع المدني في بيان "نقلت جثامين الشهداء الثلاثة الصحافيين الذين قتلوا إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح" في وسط قطاع غزة المُحاصر والمدمّر.



وبحسب الدفاع المدني فإن الصحافيين هم محمد قشطة وعبد الرؤوف شعث وأنس غنيم. وكان شعث قد عمل سابقا لصالح وكالة فرانس برس كمصور صحافي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من التقارير الواردة.