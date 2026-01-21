بيانات: فنزويلا صدرت نحو 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

أظهرت بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط بتروليوس دي فنزويلا الحكومية (بي.دي.في.إس.إي) اليوم الأربعاء أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن في إطار صفقة توريد رئيسية بقيمة ملياري دولار مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون برميل.



ويحول هذا التقدم البطيء في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.