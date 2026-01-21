ترامب يجتمع مع زعماء بولندا وسويسرا ومصر في دافوس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقى بالرئيس البولندي كارول نافروتسكي اليوم الأربعاء بعد كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعات مع زعيمي سويسرا ومصر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.



ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غدا الخميس.