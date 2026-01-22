الأمين العام للناتو يؤكد أنه لم يناقش قضية السيادة على غرينلاند خلال محادثاته مع ترامب

أكد الأمين العام للناتو، مارك روته، الأربعاء، أنه لم يناقش قضية السيادة الدنماركية على غرينلاند خلال المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ولم يقدم روته في حديثه إلى برنامج "تقرير خاص مع بريت باير" على قناة فوكس نيوز، سوى القليل من التفاصيل حول "اتفاق الإطار" المفترض الذي أعلن عنها ترامب لضم الجزيرة القطبية بعد المحادثات بينهما.



وقال روته "لدينا اتفاق جيد للبدء فعلا بالعمل على هذه القضايا"، مرددا ما سبق وصرح به لوكالة فرانس برس بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.



أضاف أنه كان هناك توافق مع ترامب حول "ما يمكن أن يفعله الناتو بشكل جماعي للتأكد من أن منطقة القطب الشمالي بأكملها آمنة".



وفي رد على سؤال حول بقاء غرينلاند جزءا من الأراضي الدنماركية بموجب الاتفاق، قال روته "لم يتم طرح هذه القضية في محادثاتي مع الرئيس الليلة".



أضاف أن تفكير ترامب "يتركز بشدة حول ما يجب علينا فعله لضمان حماية هذه المنطقة القطبية الشاسعة حيث يحدث التغيير في الوقت الراهن، وحيث يتزايد نشاط الصينيين والروس"، لافتا إلى أن "هذا كان محور مناقشاتنا".