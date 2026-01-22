مقتل 11 شرطيا في هجوم جهادي في بوركينا فاسو

أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس الأربعاء بمقتل ما لا يقل عن أحد عشر عنصر شرطة الأحد في هجوم جهادي في شرق بوركينا فاسو.



تشهد الدولة الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي منذ عام 2015 هجمات متكررة تنفذها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في معظم أراضيها.



وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس "في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 18 كانون الثاني، هاجم عدة مئات من الجهاديين مفرزة بالغا"، وهي منطقة تقع في بلدية ديابانغو بمحافظة غورما في المنطقة الشرقية.



وأضاف "قُتل سبعة من عناصر الشرطة في الهجوم، وتوفي أربعة آخرون لاحقا متأثرين بجروحهم"، مشيرا إلى أن "الحصيلة النهائية التي بلغت أحد عشر قتيلا، جميعهم من الشرطة".



وقد تبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة الهجوم في نفس اليوم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



أكد مصدر أمني آخر الهجوم لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى "خسائر ومفقودين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأضاف "تم دفن جميع الضحايا في الموقع في بالغا، وفق إجراءات جديدة للقيادة لم تعد تسمح بإعادة الجثث إلى واغادوغو أو غيرها من المدن".