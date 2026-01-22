الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

أخبار دولية
2026-01-22 | 02:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

كشف مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الخميس قبل زيارة مقرّرة إلى روسيا أن المباحثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا "أحرزت تقدّما كبيرا" ولم تعد تقتصر سوى على "مسألة واحدة" بين كييف وموسكو.
     
وقال ويتكوف خلال حدث حول أوكرانيا على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا "أظنّ أنها باتت تقتصر على مسألة واحدة وقد ناقشنا صيغا لهذه المسألة، ما يعني أنه من الممكن حلّها. وإذا ما أراد الطرفان تسوية الأمر، فسنقوم بتسويته".
     
ولم يقدّم ويتكوف الذي من المفترض أن يسافر إلى موسكو في وقت لاحق من الخميس مع صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، أيّ تفاصيل إضافية.

أخبار دولية

مسألة

واحدة

لحلها

المفاوضات

أوكرانيا

وروسيا

LBCI التالي
الدنمارك مستعدة للحوار بشأن غرينلاند لكن في إطار احترام وحدة أراضيها
مقتل 11 شرطيا في هجوم جهادي في بوركينا فاسو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-03

الكرملين: انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسيّ "مسألة أساسية" في المحادثات بين واشنطن وموسكو

LBCI
أخبار دولية
2025-11-30

ترامب: هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بعد محادثات فلوريدا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-25

المحادثات بين وزير الجيش الأميركي وروسيا بشأن أوكرانيا تسير بشكل جيد

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-22

نائب الرئيس الأميركيّ: أي خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تكون مقبولة لدى البلدين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:09

رسالة إيرانية شديدة اللهجة لأميركا وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
02:57

الدنمارك مستعدة للحوار بشأن غرينلاند لكن في إطار احترام وحدة أراضيها

LBCI
أخبار دولية
00:50

مقتل 11 شرطيا في هجوم جهادي في بوركينا فاسو

LBCI
أخبار دولية
00:47

الأمين العام للناتو يؤكد أنه لم يناقش قضية السيادة على غرينلاند خلال محادثاته مع ترامب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 22-01-2026

LBCI
أخبار دولية
16:00

ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
أخبار لبنان
03:43

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:23

واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك

LBCI
أخبار دولية
13:22

كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد

LBCI
أخبار دولية
13:15

ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

LBCI
أخبار دولية
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
06:52

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
آخر الأخبار
10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
خبر عاجل
10:38

الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More