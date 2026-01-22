الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
2026-01-22 | 02:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
كشف مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الخميس قبل زيارة مقرّرة إلى روسيا أن المباحثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا "أحرزت تقدّما كبيرا" ولم تعد تقتصر سوى على "مسألة واحدة" بين كييف وموسكو.
وقال ويتكوف خلال حدث حول أوكرانيا على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا "أظنّ أنها باتت تقتصر على مسألة واحدة وقد ناقشنا صيغا لهذه المسألة، ما يعني أنه من الممكن حلّها. وإذا ما أراد الطرفان تسوية الأمر، فسنقوم بتسويته".
ولم يقدّم ويتكوف الذي من المفترض أن يسافر إلى موسكو في وقت لاحق من الخميس مع صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، أيّ تفاصيل إضافية.
أخبار دولية
مسألة
واحدة
لحلها
المفاوضات
أوكرانيا
وروسيا
التالي
الدنمارك مستعدة للحوار بشأن غرينلاند لكن في إطار احترام وحدة أراضيها
مقتل 11 شرطيا في هجوم جهادي في بوركينا فاسو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-03
الكرملين: انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسيّ "مسألة أساسية" في المحادثات بين واشنطن وموسكو
آخر الأخبار
2025-12-03
الكرملين: انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسيّ "مسألة أساسية" في المحادثات بين واشنطن وموسكو
0
أخبار دولية
2025-11-30
ترامب: هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بعد محادثات فلوريدا
أخبار دولية
2025-11-30
ترامب: هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بعد محادثات فلوريدا
0
أخبار دولية
2025-11-25
المحادثات بين وزير الجيش الأميركي وروسيا بشأن أوكرانيا تسير بشكل جيد
أخبار دولية
2025-11-25
المحادثات بين وزير الجيش الأميركي وروسيا بشأن أوكرانيا تسير بشكل جيد
0
آخر الأخبار
2025-11-22
نائب الرئيس الأميركيّ: أي خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تكون مقبولة لدى البلدين
آخر الأخبار
2025-11-22
نائب الرئيس الأميركيّ: أي خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تكون مقبولة لدى البلدين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:09
رسالة إيرانية شديدة اللهجة لأميركا وإسرائيل
أخبار دولية
04:09
رسالة إيرانية شديدة اللهجة لأميركا وإسرائيل
0
أخبار دولية
02:57
الدنمارك مستعدة للحوار بشأن غرينلاند لكن في إطار احترام وحدة أراضيها
أخبار دولية
02:57
الدنمارك مستعدة للحوار بشأن غرينلاند لكن في إطار احترام وحدة أراضيها
0
أخبار دولية
00:50
مقتل 11 شرطيا في هجوم جهادي في بوركينا فاسو
أخبار دولية
00:50
مقتل 11 شرطيا في هجوم جهادي في بوركينا فاسو
0
أخبار دولية
00:47
الأمين العام للناتو يؤكد أنه لم يناقش قضية السيادة على غرينلاند خلال محادثاته مع ترامب
أخبار دولية
00:47
الأمين العام للناتو يؤكد أنه لم يناقش قضية السيادة على غرينلاند خلال محادثاته مع ترامب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:29
أسرار الصحف 22-01-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 22-01-2026
0
أخبار دولية
16:00
ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات جديدة بشأن إيران
أخبار دولية
16:00
ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات جديدة بشأن إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
0
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
0
أخبار دولية
13:31
قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟
أخبار دولية
13:31
قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟
0
أخبار دولية
13:27
السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة
أخبار دولية
13:27
السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة
0
أخبار دولية
13:23
واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك
أخبار دولية
13:23
واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك
0
أخبار دولية
13:22
كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد
أخبار دولية
13:22
كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد
0
أخبار دولية
13:15
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
أخبار دولية
13:15
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
2
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
3
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
4
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
5
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
6
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
7
خبر عاجل
10:38
الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان
خبر عاجل
10:38
الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More