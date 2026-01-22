الأخبار
الدنمارك مستعدة للحوار بشأن غرينلاند لكن في إطار احترام وحدة أراضيها
أخبار دولية
2026-01-22 | 02:57
الدنمارك مستعدة للحوار بشأن غرينلاند لكن في إطار احترام وحدة أراضيها
قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديريكسن إن بلدها يرغب في مواصلة "حوار بنّاء مع حلفائه" بشأن غرينلاند والأمن في المنطقة القطبية الشمالية لكن في إطار احترام وحدة أراضيه.
وجاء في بيان صدر عن فريديريكسن بعد إعلان الرئيس الأميركي عن مشروع اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بشأن الجزيرة الخاضعة للسيادة الدنماركية "يمكننا أن نتفاوض على كلّ النواحي السياسية: الأمن والاستثمارات والاقتصاد. لكن لا يمكننا التفاوض على سيادتنا. وأُبلغت أن ذلك لم يكن مطروحا".
أخبار دولية
مستعدة
للحوار
غرينلاند
احترام
أراضيها
التالي
رسالة إيرانية شديدة اللهجة لأميركا وإسرائيل
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2026-01-05
رئيسة وزراء الدنمارك تدعو الولايات المتحدة الى "الكف عن تهديداتها" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-05
رئيسة وزراء الدنمارك تدعو الولايات المتحدة الى "الكف عن تهديداتها" بشأن غرينلاند
0
آخر الأخبار
2026-01-12
حكومة غرينلاند في بيان: سنكثف جهودنا لضمان الدفاع عن أراضينا "في إطار الناتو"
آخر الأخبار
2026-01-12
حكومة غرينلاند في بيان: سنكثف جهودنا لضمان الدفاع عن أراضينا "في إطار الناتو"
0
أخبار دولية
2026-01-06
كندا: الدنمارك وغرينلاند يملكان وحدهما القرار بشأن مستقبل الجزيرة
أخبار دولية
2026-01-06
كندا: الدنمارك وغرينلاند يملكان وحدهما القرار بشأن مستقبل الجزيرة
0
أخبار دولية
23:55
ترامب ينهي تهديد الرسوم الجمركية ويعلن عن "إطار عمل" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
23:55
ترامب ينهي تهديد الرسوم الجمركية ويعلن عن "إطار عمل" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
04:09
رسالة إيرانية شديدة اللهجة لأميركا وإسرائيل
أخبار دولية
04:09
رسالة إيرانية شديدة اللهجة لأميركا وإسرائيل
0
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
0
أخبار دولية
00:50
مقتل 11 شرطيا في هجوم جهادي في بوركينا فاسو
أخبار دولية
00:50
مقتل 11 شرطيا في هجوم جهادي في بوركينا فاسو
0
أخبار دولية
00:47
الأمين العام للناتو يؤكد أنه لم يناقش قضية السيادة على غرينلاند خلال محادثاته مع ترامب
أخبار دولية
00:47
الأمين العام للناتو يؤكد أنه لم يناقش قضية السيادة على غرينلاند خلال محادثاته مع ترامب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-26
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-26
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
0
اسرار
23:29
أسرار الصحف 22-01-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 22-01-2026
0
أخبار دولية
16:00
ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات جديدة بشأن إيران
أخبار دولية
16:00
ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات جديدة بشأن إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
0
أخبار دولية
13:31
قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟
أخبار دولية
13:31
قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟
0
أخبار دولية
13:27
السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة
أخبار دولية
13:27
السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة
0
أخبار دولية
13:23
واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك
أخبار دولية
13:23
واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك
0
أخبار دولية
13:22
كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد
أخبار دولية
13:22
كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد
0
أخبار دولية
13:15
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
أخبار دولية
13:15
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
2
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
3
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
4
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
5
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
6
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
7
خبر عاجل
10:38
الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان
خبر عاجل
10:38
الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
