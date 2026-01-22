قائد قوات حلف الأطلسي: تعاون روسيا والصين بالقطب الشمالي يقلقنا

إعتبر القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي أليكسوس غرينكويتش اليوم الخميس أن التعاون المتزايد بين روسيا والصين يشكل مصدر قلق للحلف.



وقال في تصريحات للصحفيين: "رأينا ذلك على مدى السنوات العديدة الماضية، سواء في المجال البحري مع زيادة الدوريات المشتركة أو في المجال الجوي مع دوريات القاذفات بعيدة المدى التي يتم تنفيذها بشكل مشترك".



وأضاف: "نحاول باستمرار تعزيز وضعنا ونفكر في الطرق التي يمكن أن تعزز بها الدول وضعنا في القطب الشمالي".



وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء بشكل مفاجئ عن تهديداته بفرض رسوم جمركية للضغط من أجل السيطرة على غرينلاند، واستبعد استخدام القوة وقال إن هناك اتفاقا يلوح في الأفق لإنهاء النزاع حول الإقليم الدنمركي.



وقال الأميرال جوزيبي كافو دراجوني إن حلف شمال الأطلسي ينتظر توجيهات بشأن اتفاق محتمل حول الجزيرة.