ترامب إثر لقائه زيلينسكي في دافوس: "الحرب يجب أن تنتهي"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا، وذلك إثر عقده اجتماعا "جيدا" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس.



وصرح ترامب لصحافيين سألوه عن الرسالة التي يرغب في إيصالها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "الحرب يجب أن تنتهي".