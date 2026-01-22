الأخبار
زيلينسكي: وثائق الاتفاق الهادف لإنهاء الحرب "شبه جاهزة"

أخبار دولية
2026-01-22 | 09:40
زيلينسكي: وثائق الاتفاق الهادف لإنهاء الحرب "شبه جاهزة"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس كان "جيداً جدا".
     
وأضاف زيلينسكي في تصريحات مقتضبة: "تحدثنا عن وثائق وعن الدفاع الجوي" من دون مزيد في التفاصيل، وذلك قبل إلقائه كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده تحتاج الى ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، وليس فقط من فرنسا والمملكة المتحدة، لترافق أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا.
     
وقال زيلينسكي إن "المملكة المتحدة وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات على الأرض لكن نحتاج الى ضمانة الرئي
 
وأضاف: "لقد التقينا الرئيس ترامب، وفرقنا تعمل بشكل شبه يومي. الأمر ليس بسيطا. الوثائق التي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب شبه جاهزة".
 
واعتبر زيلينسكي أن أوروبا "مجزأة" وتبدو "ضائعة" في مواجهة التحديات التي يفرضها عليها ترامب.

وقال: "بدلا من أن تصبح قوة عالمية فعليا، تبقى أوروبا تشكيلة جميلة لكن مجزأة من قوى صغيرة ومتوسطة" الحجم، مضيفا "تبدو أوروبا ضائعة في محاولة إقناع الرئيس الأميركي بالتغيير".



أخبار دولية

وثائق

الاتفاق

الهادف

لإنهاء

الحرب

"شبه

جاهزة"

