ماكرون يعلن احتجاز البحرية الفرنسية ناقلة نفط في المتوسط "آتية من روسيا"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط في البحر الأبيض المتوسط للاشتباه في انتمائها إلى "أسطول الظل" الذي يمول "الحرب العدوانية على أوكرانيا".



وذكر الرئيس الفرنسي في رسالة عبر منصة إكس أن هذه الناقلة "الخاضعة لعقوبات دولية والمشتبه في رفعها علما زائفا"، جرى احتجازها "بمساعدة عدد من حلفائنا"، مضيفا أنه "تم تحويل مسار السفينة" و"فتح تحقيق قضائي".