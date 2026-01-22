أردوغان يؤكد لنظيره الإيراني رفض تركيا للتدخل الأجنبي في إيران

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان في مكالمة هاتفية أن تركيا تعارض أي تدخلات أجنبية في إيران وتقدر أهمية السلام والاستقرار فيها.وأضافت الرئاسة في بيان أن أردوغان ناقش التطورات الأحدث في إيران وقال إن حل المشكلات دون المزيد من التصعيد سيصب أيضا في صالح أنقرة.