ويتكوف وكوشنر يلتقيان بوتين لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا

بدأ ليل الخميس اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، للتباحث بشأن سبل وضع حد للحرب في أوكرانيا.



وأورد الكرملين عبر حسابه على "تلغرام": "بدأ الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في الكرملين".



وأكدت وسائل إعلام روسية رسمية أن الاجتماع يحضره كذلك كوشنر، والمسؤولان الروسيان كيريل ديميترييف ويوري أوشاكوف.



ووصل ويتكوف وكوشنر الى العاصمة الروسية بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مسودة اتفاق بشأن إنهاء الحرب مع موسكو باتت شبه جاهزة، وأنه اتفق مع ترامب على الضمانات الأمنية الأميركية لكييف في إطار أي اتفاق سلام محتمل.