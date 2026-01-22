ستة جرحى في هجوم بالسكين خلال تظاهرة للأكراد في بلجيكا

أصيب ستة أشخاص، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء طعن بالسكين خلال تظاهرة للأكراد قرب دار الأوبرا في مدينة أنتويرب في بلجيكا، بحسب ما أفادت الشرطة الخميس.وأكد المتحدث باسم الشرطة فووتر بروينز لوكالة فرانس برس أن كل المصابين نقلوا الى المستشفى، بينما تمّ توقيف أربعة أشخاص.ولم تتضح دوافع الهجوم بعد.