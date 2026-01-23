الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب

أعلن الجيش السوري اليوم بدء وحدات الجيش بنقل عناصر قوات سوريا الديمقراطية من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب.



ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تأكيدها أن "هذه الخطوة تعد الأولى في إطار تطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني، حيث ستتسلم وزارة الداخلية السورية سجن الأقطان لإدارته".



وأكدت هيئة العمليات أن "قوات من الجيش السوري سترافق عناصر تنظيم قسد إلى محيط مدينة عين العرب (كوباني)".



وأظهرت مشاهد بثتها "سانا"، بدء نقل الجيش السوري لعناصر قسد من سجن الأقطان.