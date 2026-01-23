الأخبار
إيران: على وكالة الطاقة الذرية توضيح موقفها من مهاجمة مواقعنا النووية
أخبار دولية
2026-01-23 | 05:16
إيران: على وكالة الطاقة الذرية توضيح موقفها من مهاجمة مواقعنا النووية
نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن توضح موقفها من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في حزيران 2025 قبل السماح لمفتشي الوكالة بزيارة تلك المواقع.
وذكر إسلامي أن عمليات التفتيش اقتصرت حتى الآن على المواقع التي لم تلحق بها أضرار، وانتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنها تركت الضغوط الإسرائيلية والأمريكية تؤثر على أفعالها.
وأدلى إسلامي بهذا التصريح ردا على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي قال يوم الثلاثاء إن المواجهة مع إيران بشأن عمليات التفتيش "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".
ولم يندد جروسي بالهجمات الأميركية والإسرائيلية أو ينتقدها بشكل صريح، ولم يضع رسميا أيضا نظاما لتفتيش المنشآت المتضررة.
وقال إسلامي إن الوصول إلى المواقع التي تعرضت للهجوم يتطلب "نظاما محددا".
وأضاف: "عندما تحدث ضربة عسكرية وتكون هناك مخاطر بيئية، يجب تحديدها ووضع دليل إرشادي (للتعامل معها)".
ونقل التلفزيون الرسمي عن إسلامي قوله لصحفيين في طهران أمس الخميس: "على الوكالة أن توضح موقفها فيما يتعلق بالهجمات العسكرية على المنشآت النووية التي سجلتها وتخضع لإشرافها حتى نتمكن من فهم دورها".
وقال إن طهران قدمت بيانا في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي، عقد في أيلول 2025، طلبت فيه حظر شن هجمات على المواقع النووية، لكن الوكالة لم تدرج البيان على جدول الأعمال وتجاهلته.
وأضاف: "من غير الواقعي وغير المهني وغير العادل أن يمارس (جروسي) ضغوطا علينا بسبب ضغوط من إسرائيل والولايات المتحدة".
وقال غروسي لرويترز يوم الثلاثاء إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت عمليات تفتيش لكل المنشآت النووية المعلنة في إيران التي لم تستهدف في حزيران وعددها 13، لكنها لم تتمكن من تفتيش أي من المواقع الثلاثة الرئيسية التي تعرضت للقصف، وهي نطنز وفوردو وأصفهان.
0
أخبار دولية
2025-11-10
وزارة الخارجية الإيرانية: مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي
أخبار دولية
2025-11-10
وزارة الخارجية الإيرانية: مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي
أخبار دولية
2025-11-05
فاينانشال تايمز نقلا عن وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي
أخبار دولية
2025-11-05
فاينانشال تايمز نقلا عن وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي
أخبار دولية
2025-11-12
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران للسماح لها بالتحقق من مخزونها من المواد النووية "في أسرع وقت"
أخبار دولية
2025-11-12
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران للسماح لها بالتحقق من مخزونها من المواد النووية "في أسرع وقت"
أخبار دولية
2026-01-20
وكالة الطاقة الذرية: محطة تشرنوبل فقدت جميع مصادر الكهرباء الخارجية اليوم
أخبار دولية
2026-01-20
وكالة الطاقة الذرية: محطة تشرنوبل فقدت جميع مصادر الكهرباء الخارجية اليوم
أخبار دولية
07:55
قلق أوروبي بعد تقارير عن فرار معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا
أخبار دولية
07:55
قلق أوروبي بعد تقارير عن فرار معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا
أخبار دولية
07:51
بريطانيا تعتبر ترامب "مخطئا" بالتقليل من شأن دور قوات الناتو في افغانستان
أخبار دولية
07:51
بريطانيا تعتبر ترامب "مخطئا" بالتقليل من شأن دور قوات الناتو في افغانستان
أخبار دولية
07:48
أوروبيون بين 150 معتقلا بارزا من تنظيم الدولة الإسلامية نقلوا من سوريا إلى العراق
أخبار دولية
07:48
أوروبيون بين 150 معتقلا بارزا من تنظيم الدولة الإسلامية نقلوا من سوريا إلى العراق
أخبار دولية
07:12
مسؤول أميركي لرويترز: سنستكمل نقل معتقلي الدولة الإسلامية من سوريا للعراق خلال الأيام المقبلة
أخبار دولية
07:12
مسؤول أميركي لرويترز: سنستكمل نقل معتقلي الدولة الإسلامية من سوريا للعراق خلال الأيام المقبلة
أخبار لبنان
07:18
رجي لوفد من العرقوب مزارع شبعا مسؤولية الدولة ولن تتخلى عن أيّ شبرٍ منها
أخبار لبنان
07:18
رجي لوفد من العرقوب مزارع شبعا مسؤولية الدولة ولن تتخلى عن أيّ شبرٍ منها
خبر عاجل
2026-01-20
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
2026-01-20
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
فنّ
05:03
بعد شائعات نقله إلى المستشفى... إليكم آخر مستجدات وضع عادل إمام الصحي!
فنّ
05:03
بعد شائعات نقله إلى المستشفى... إليكم آخر مستجدات وضع عادل إمام الصحي!
فنّ
06:10
ألانا حديد تعلّق على خلافات عائلة بيكهام... ومفاجأة صادمة عن نيكولا بيلتز: "هذه الفتاة لا تريد الخصوصية"
فنّ
06:10
ألانا حديد تعلّق على خلافات عائلة بيكهام... ومفاجأة صادمة عن نيكولا بيلتز: "هذه الفتاة لا تريد الخصوصية"
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
