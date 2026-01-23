مسؤول أميركي لرويترز: سنستكمل نقل معتقلي الدولة الإسلامية من سوريا للعراق خلال الأيام المقبلة

أفاد مسؤول أميركي لوكالة رويترز يوم الخميس بأن الجيش الأميركي يتوقع استكمال نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم الدولة الإسلامية من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، وذكر أن المئات سيُنقلون عبر الحدود يوميا.



وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي يوم الأربعاء أن قواتها نقلت 150 معتقلا من تنظيم الدولة الإسلامية من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.



وتجري عمليات النقل بعد أن أثار الانهيار السريع للقوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا مخاوف بشأن أمن السجون بعد فرار نحو 200 من مقاتلي الدولة الإسلامية من سجن الشدادي السوري يوم الثلاثاء.



وقد تمكنت القوات الحكومية السورية من إعادة إلقاء القبض على الكثير منهم.



وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه يتم خلال عمليات النقل التي تنفذها الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لمقاتلي الدولة الإسلامية "الأكثر خطورة"، موضحا أنهم ينحدرون من دول مختلفة بعضها أوروبية.



وأوضحت مصادر قانونية عراقية أن معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية المنقولين من سوريا حتى الآن يحملون جنسيات مختلفة وأن العراقيين يشكلون المجموعة الأكبر، إلى جانب مقاتلين عرب من دول أخرى ورعايا لبريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والسويد.