أوروبيون بين 150 معتقلا بارزا من تنظيم الدولة الإسلامية نقلوا من سوريا إلى العراق

أكد مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة فرانس برس أن الدفعة الأولى من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين تسلّمتهم بغداد في إطار العملية الأميركية لنقلهم من سوريا، تضمّ أوروبيين كانوا قادة بارزين في التنظيم المتطرّف.



وقال أحد المسؤولَين إن المجموعة الأولى التي تسلّمها العراق الأربعاء، تضم "قادة في تنظيم الدولة الإسلامية وأبشع المجرمين ... من جنسيات مختلفة، أوروبيون وآسيويون وعرب وعراقيون".



وأشار المسؤول الثاني إلى أن المجموعة تضمّ "85 عراقيًا و65 أجنبيًا بينهم أوروبيون وسودانيون وصوماليون وأشخاص من دول القوقاز ... جميعهم شاركوا في عمليات داعش في العراق ... وجميعهم على مستوى أمراء" التنظيم.







