بريطانيا تعتبر ترامب "مخطئا" بالتقليل من شأن دور قوات الناتو في افغانستان

رأى متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يرتكب خطأً بالتقليل من شأن دور قوات حلف شمال الأطلسي، وخاصة القوات المسلحة البريطانية، في أفغانستان".في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الخميس، قال ترامب إن قوات دول الناتو الأخرى "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" في أفغانستان. وكان يشير بذلك إلى التدخل الذي قاده التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاجتثاث تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 أيلول 2001.