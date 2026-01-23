قلق أوروبي بعد تقارير عن فرار معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا

أكد الاتحاد الأوروبي أن التقارير عن فرار مقاتلين أجانب من تنظيم الدولة الإسلامية محتجزين في سوريا تمثل مصدر "قلق بالغ"، مشيرًا الى أنه يراقب عملية نقل المعتقلين إلى العراق.



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني "إن عمليات الفرار المحتملة الأخيرة لمعتقلي داعش وسط اشتباكات تُثير قلقًا بالغًا".



وأضاف: "نحن نراقب الوضع عن كثب، بما في ذلك نقل المقاتلين المتبقين المعتقلين إلى العراق، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب".