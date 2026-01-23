المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إيران إلى "وقف القمع الوحشي"

دعا المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى "وقف قمعها الوحشي" لحركة الاحتجاجات في البلد.



وقال فولكر تورك في افتتاح جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في إيران: "أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في موقفها والتراجع ووقف قمعها الوحشي، لا سيّما بواسطة محاكمات موجزة الإجراءات وعقوبات غير متناسبة".