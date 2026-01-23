إسرائيل تسعى لضمان خروج فلسطينيين من غزة أكثر عددا من العائدين

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن إسرائيل تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح من مصر، لضمان خروج عدد من الفلسطينيين أكبر من أعداد الدخول، ويأتي ذلك قبيل فتح المعبر الحدودي المتوقع الأسبوع المقبل.



وأعلن رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة موقتا علي شعث، أمس الخميس فتح معبر رفح، الذي يعد فعليا المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، الأسبوع المقبل.