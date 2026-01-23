الأخبار
أميركا تكثف الضغوط على العراق بسبب النفوذ الإيراني

أخبار دولية
2026-01-23 | 09:28
مشاهدات عالية
أميركا تكثف الضغوط على العراق بسبب النفوذ الإيراني
أميركا تكثف الضغوط على العراق بسبب النفوذ الإيراني

أفادت أربعة مصادر لرويترز بأن الولايات المتحدة هددت سياسيين عراقيين كبارا بفرض عقوبات تستهدف الدولة في حالة ضم جماعات مسلحة مدعومة من إيران في الحكومة المقبلة. 

ومن ضمن العقوبات احتمال استهداف عائدات النفط التي تحصل عليها الدولة العراقية عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

أخبار دولية

الضغوط

العراق

النفوذ

الإيراني

LBCI التالي
بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي
إسرائيل تسعى لضمان خروج فلسطينيين من غزة أكثر عددا من العائدين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-16

إسرائيل تكثّف ضغوطها على واشنطن وسط خلافات حول مقترح غزة وملفات سوريا ولبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-10

الصايغ لـ "حوار المرحلة": سقوط الأسد أدى إلى تحرير المنطقة من النفوذ الإيراني

LBCI
خبر عاجل
2025-11-04

هيئة البث الاسرائيلية: إيران تكثف تسليح ميليشيات العراق استعدادًا لمواجهة مع إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

ترامب: العائلة المالكة البريطانية عانت "أمرًا فظيعًا" بسبب ضغوط فضيحة إبستين

اخترنا لكم
LBCI
أخبار دولية
11:01

المستشار الألماني: مستعد للانضمام لمجلس السلام لكننا لا نستطيع قبول الخطة بصيغتها الحالية

LBCI
أخبار دولية
10:34

بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي

LBCI
أخبار دولية
09:02

إسرائيل تسعى لضمان خروج فلسطينيين من غزة أكثر عددا من العائدين

LBCI
أخبار دولية
09:00

المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إيران إلى "وقف القمع الوحشي"

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
حال الطقس
2026-01-18

المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2026-01-20

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
موضة وجمال
09:33

"أي شخص" قد يتمكن من شراء بيركين... بعد اتهامات بـ"مراقبة" الزبائن: هذا ما تعهدت به هيرميس

LBCI
فنّ
09:40

"هل كان بإمكاني إنقاذك؟"... بعد الرحيل المأساوي: تحية مؤثرة من لويس توملينسون لليام باين في ألبومه الجديد

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

افرام والخازن: التغييرات في العالم والمنطقة تفترض تنسيقًا على المستوى الداخلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

لقاءٌ مرتقب بين ماكرون وسلام في باريس... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:48

الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء

LBCI
أخبار لبنان
04:24

تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام مبنى الجمارك: تعيين القزي اهانة فاضحة لدماء الضحايا

LBCI
أخبار دولية
01:10

ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:10

بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية

LBCI
خبر عاجل
06:45

معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
04:09

وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت

LBCI
أخبار لبنان
05:18

الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية

LBCI
فنّ
05:19

على أنغام "خليكي معي"... زين العمر وألين خلف يجتمعان سوياً وفيديو يوثّق اللحظة!

