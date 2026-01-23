الأخبار
بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي
أخبار دولية
2026-01-23 | 10:34
بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية انطلاق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، وهي أول مفاوضات علنية مباشرة بين موسكو وكييف بشأن خطة يدفع بها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.
وأورد بيان الخارجية الإماراتية أنّ "المحادثات قد بدأت اليوم في أبوظبي، ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة".
وأضاف البيان أنّ وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رحّب باستضافة الإمارات للمحادثات الثلاثية، "معربا عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في اتخاذ خطوات تفضي إلى إنهاء أزمة امتدت لما يقارب أربع سنوات وأسفرت عن معاناة إنسانية جسيمة".
أخبار دولية
المحادثات
روسيا
وأوكرانيا
والولايات
المتحدة
أبوظبي
أخبار دولية
11:01
المستشار الألماني: مستعد للانضمام لمجلس السلام لكننا لا نستطيع قبول الخطة بصيغتها الحالية
أخبار دولية
11:01
المستشار الألماني: مستعد للانضمام لمجلس السلام لكننا لا نستطيع قبول الخطة بصيغتها الحالية
0
أخبار دولية
09:28
أميركا تكثف الضغوط على العراق بسبب النفوذ الإيراني
أخبار دولية
09:28
أميركا تكثف الضغوط على العراق بسبب النفوذ الإيراني
0
أخبار دولية
09:02
إسرائيل تسعى لضمان خروج فلسطينيين من غزة أكثر عددا من العائدين
أخبار دولية
09:02
إسرائيل تسعى لضمان خروج فلسطينيين من غزة أكثر عددا من العائدين
0
أخبار دولية
09:00
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إيران إلى "وقف القمع الوحشي"
أخبار دولية
09:00
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إيران إلى "وقف القمع الوحشي"
حال الطقس
2026-01-18
المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل
حال الطقس
2026-01-18
المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل
0
حال الطقس
2026-01-20
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
حال الطقس
2026-01-20
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
0
موضة وجمال
09:33
"أي شخص" قد يتمكن من شراء بيركين... بعد اتهامات بـ"مراقبة" الزبائن: هذا ما تعهدت به هيرميس
موضة وجمال
09:33
"أي شخص" قد يتمكن من شراء بيركين... بعد اتهامات بـ"مراقبة" الزبائن: هذا ما تعهدت به هيرميس
0
فنّ
09:40
"هل كان بإمكاني إنقاذك؟"... بعد الرحيل المأساوي: تحية مؤثرة من لويس توملينسون لليام باين في ألبومه الجديد
فنّ
09:40
"هل كان بإمكاني إنقاذك؟"... بعد الرحيل المأساوي: تحية مؤثرة من لويس توملينسون لليام باين في ألبومه الجديد
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
08:20
براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة
تقارير نشرة الاخبار
08:20
براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:14
توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
08:14
توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
افرام والخازن: التغييرات في العالم والمنطقة تفترض تنسيقًا على المستوى الداخلي
تقارير نشرة الاخبار
07:58
افرام والخازن: التغييرات في العالم والمنطقة تفترض تنسيقًا على المستوى الداخلي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
لقاءٌ مرتقب بين ماكرون وسلام في باريس... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:57
لقاءٌ مرتقب بين ماكرون وسلام في باريس... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء
0
أخبار لبنان
04:24
تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام مبنى الجمارك: تعيين القزي اهانة فاضحة لدماء الضحايا
أخبار لبنان
04:24
تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام مبنى الجمارك: تعيين القزي اهانة فاضحة لدماء الضحايا
0
أخبار دولية
01:10
ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران
أخبار دولية
01:10
ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
1
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
06:10
بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية
3
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
خبر عاجل
06:45
معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة
4
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
أخبار لبنان
04:09
وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار
5
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
6
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت
7
أخبار لبنان
05:18
الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية
أخبار لبنان
05:18
الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية
8
فنّ
05:19
على أنغام "خليكي معي"... زين العمر وألين خلف يجتمعان سوياً وفيديو يوثّق اللحظة!
فنّ
05:19
على أنغام "خليكي معي"... زين العمر وألين خلف يجتمعان سوياً وفيديو يوثّق اللحظة!
