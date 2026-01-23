المستشار الألماني: مستعد للانضمام لمجلس السلام لكننا لا نستطيع قبول الخطة بصيغتها الحالية

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه سيكون مستعدا للانضمام إلى مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل غزة، لكنه لا يستطيع قبول الخطة بصيغتها الحالية.