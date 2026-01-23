ستارمر يندد بالتصريحات "المهينة" لترامب بشأن دور الحلفاء في أفغانستان

ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتصريحات "المهينة" لدونالد ترامب بشأن تجنّب قوات حلف شمال الأطلسي في افغانستان خطوط المواجهة، معتبرًا أن ما قاله الرئيس الأميركي يستوجب اعتذارًا.



وقال ستارمر "أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة وبصراحة صادمة، ولم أتفاجأ بتسببها بهذا القدر من الأذى لأحبّاء الذين قُتلوا أو أُصيبوا"، مضيفًا أنه لو أخطأ في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد".