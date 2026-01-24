قتيل و23 جريحا بضربات روسية على أوكرانيا

قتل شخص وأصيب 23 آخرون في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد جراء ضربات روسية مكثّفة ليل الجمعة السبت، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.



وكانت البلاد في حالة تأهب قصوى إذ حذرت السلطات العسكرية في كييف من قصف صاروخيّ وهجمات بالطائرات المسيّرة.



وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام إن مدينة "كييف تتعرض لهجوم مُعادٍ مكثّف. لا تغادروا الملاجئ!"، مضيفا أن العديد من المباني غير السكنية استُهدفت.



وكتب في منشور لاحق "حاليا، تأكد مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين"، مضيفا أن ثلاثة من المصابين نُقلوا إلى المستشفى.



وأفاد بأن حرائق اندلعت في مبانٍ عدة تضررت جراء حطام الطائرات المسيّرة، في ظل انقطاع خدمات التدفئة والمياه في بعض مناطق العاصمة.



وأصيب أربعة أشخاص أيضا في منطقة كييف، خارج المدينة.

