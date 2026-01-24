مقتل تسعة أشخاص بانفجار في مختبر للكوكايين في كولومبيا

قتل تسعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بحروق بالغة في كولومبيا الجمعة، جراء انفجار وقع في مختبر سري لإنتاج الكوكايين، قرب الحدود مع الإكوادور، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.



نجم الحادث عن انفجار أسطوانة غاز خلال عملية إنتاج المخدرات، وفقا للتحقيقات الأولية.



ويقع المختبر في أراضي شعب أوا الأصلي في مقاطعة نارينيو في جنوب غرب كولومبيا، وهي منطقة تعد من المراكز الرئيسية لإنتاج الكوكايين، وتشهد انتشارا واسعا لجماعات متمردة مسلحة.