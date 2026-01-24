الجيش الأميركي: مقتل شخصين بضربة استهدفت زورقا يشتبه بأنه لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ

قال الجيش الأميركي إنه قتل شخصين يشتبه بأنهما ينشطان في تهريب المخدرات في ضربة استهدفت زورقا في شرق المحيط الهادئ الجمعة، وإن جهاز خفر السواحل يجري عملية بحث عن شخص ثالث نجا من الضربة.



وجاء في منشور للقيادة الجنوبية الأميركية على منصة إكس "أكدت معلومات استخباراتية أن السفينة كانت تسلك مسارا معروفا لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكانت منخرطة في عمليات تهريب المخدرات".



وهذه أول ضربة من نوعها يُعلن عنها هذا العام.



منذ أيلول، شنت الولايات المتحدة حوالي 30 ضربة جوية على زوارق يُشتبه في تهريبها مخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.



ولم تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي دليل دامغ على تورط الزوارق المستهدفة في أي عمليات تهريب، ما يثير جدلا على الصعيدين الأميركي والدولي بشأن شرعية العمليات.