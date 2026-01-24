البيت الأبيض يرفض انتقادات وجّهها ستارمر لتصريحات ترامب بشأن تضحيات قوات الحلف الأطلسي

رفض البيت الأبيض الجمعة، انتقادات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرئيس دونالد ترامب لتصريحه بأن قوات حلف شمال الأطلسي تجنبت الخطوط الأمامية في أفغانستان.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس "الرئيس ترامب مُحق تماما، قدمت الولايات المتحدة الأميركية لحلف الناتو أكثر مما قدمته كل الدول الأخرى في الحلف مجتمعة".



وعبّر ستارمر عن استياء بريطانيا من تصريحات لترامب، ووصفها بأنها "مهينة"، مؤكدا أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد".

