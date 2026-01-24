ريفي: هناك 105 مبانٍ أخرى آيلة للسقوط وحوالى الـ600 منزل آخر لا تتوافر فيها شروط السلامة

تمنى النائب أشرف ريفي في بيان، السلامة لكل المصابين في حادثة إنهيار المبنى السكني في القبة فجر اليوم، كما ثمّن عالياً موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ووزير الداخلية العميد احمد الحجار "الذين يتابعون هذه المأساة لإنقاذ العائلة العالقة تحت الأنقاض" .





وتابع: "لعله من المفيد التذكير بأن هناك 105 مبانٍ أخرى آيلة للسقوط وحوالى الـ600 منزل آخر لا تتوافر فيها شروط السلامة. وقد تواصلتُ مع رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي للإسراع في تأمين البيوت الجاهزة لقاطني الـ 105 منزل، والتي وافق عليها دولة رئيس الحكومة . كما تدارستُ معهما أن يتم إستئجار 105 منزلاً بأسرع ما يمكن ريثما تٌستكمل الإجراءات اللازمة لتحضير وتجهيز البيوت الجاهزة. أما فيما يتعلق بالـ600 شقة غير الصالحة للسكن، فقد إقترحنا تجهيز مشروع سكني لقاطنيها. وظهر الإثنين المقبل، وبعد عودة دولة رئيس الحكومة، سيلتقي بنواب المدينة ورئيس البلدية حول هذا الموضوع".