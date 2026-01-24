الثلوح والأمطار الغزيرة تودي بحياة 61 شخصا في أفغانستان خلال ثلاثة أيام

تسبّبَت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة في أفغانستان بمقتل 61 شخصا بين الأربعاء والجمعة، وفقا لحصيلة أولية أعلنتها السبت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.



كذلك أصيب 110 أشخاص بجروح، وتعرّض 458 بيتا لأضرار أو لتهديم كليّ، وخصوصا في المحافظات الواقعة في شمال أفغانستان ووسطها، بحسب خريطة نشرتها الهيئة على منصة إكس.