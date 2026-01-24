زيلينسكي: محادثات أبوظبي شملت مسائل عدة في أجواء "بناءة"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "الكثير" نوقش خلال المحادثات "البنّاءة" التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع روسيا بشأن إنهاء الحرب، ومن المتوقع مواصلتها "الأسبوع المقبل".



وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المحادثات في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "لقد نوقش الكثير، ومن المهم أن المحادثات كانت بنّاءة".



وأضاف: "إذا كان هناك استعداد للمضي قدما - وأوكرانيا مستعدة - فستعقد اجتماعات أخرى، ربما في مطلع الأسبوع المقبل".

