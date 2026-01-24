البابا لاون يحذر مجددا من مخاطر خوارزميات الذكاء الاصطناعي

حذر البابا لاون الرابع عشر مجددا من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مسلطا الضوء على "غياب الشفافية في تطوير الخوارزميات" التي تُشغّل برامج الدردشة الآلية الرئيسية.



ولفت الى أن الأنظمة القائمة على نماذج لغوية ضخمة، مثل جيميناي وتشات جي بي تي، تُستخدم كأدوات للتأثير الخفي.



ومنذ انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية في أيار الماضي، دأب البابا على التحذير من تزايد نفوذ تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وفي رسالة لمناسبة اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي، رأى البابا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعكس رؤية مطوّريها للعالم، ويمكن أن تسهم في تشكيل أنماط التفكير من خلال إعادة إنتاج الأحكام المسبقة في البيانات التي تعالجها.



كما انتقد الأنظمة التي تُقدّم الاحتمالات الإحصائية على أنها معلومات موثوقة، مشيرا إلى أن هذه الأدوات لا تُقدّم في نهاية المطاف سوى تقديرات.



وحذر لاون الرابع عشر من أن عددا قليلا من الشركات لديها نفوذ كبير على تطوير الذكاء الاصطناعي.



وقال إن التحدي المُقبل يكمن في إرساء حوكمة فعّالة، داعيا إلى توعية الشباب بشأن كيفية تأثير الخوارزميات على تصوراتهم للواقع.



والشهر الماضي، دان الحبر الأعظم الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في تطبيقات عسكرية، محذرا من إسناد قرارات الحياة والموت للآلات.

