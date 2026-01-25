الكهرباء تعود إلى عاصمة غرينلاند بعد انقطاعها جراء رياح عاتية

أعلنت شركة كهرباء غرينلاند عودة التيار الكهربائي إلى عاصمة البلاد، بعد انقطاع دام ساعات عدّة.



ونشرت شركة "نوكيسيورفيت" على صفحتها على فيسبوك فجر الأحد أن الكهرباء والمياه والتدفئة عادت إلى المدينة بأكملها.



وذكرت الشركة في وقت سابق أن الرياح العاتية تسببت بعطل في شبكة التوزيع، وأنها بصدد تشغيل مولد احتياطي.