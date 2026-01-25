الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكهرباء تعود إلى عاصمة غرينلاند بعد انقطاعها جراء رياح عاتية

أخبار دولية
2026-01-25 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكهرباء تعود إلى عاصمة غرينلاند بعد انقطاعها جراء رياح عاتية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكهرباء تعود إلى عاصمة غرينلاند بعد انقطاعها جراء رياح عاتية

أعلنت شركة كهرباء غرينلاند عودة التيار الكهربائي إلى عاصمة البلاد، بعد انقطاع دام ساعات عدّة. 
     
ونشرت شركة "نوكيسيورفيت" على صفحتها على فيسبوك فجر الأحد أن الكهرباء والمياه والتدفئة عادت إلى المدينة بأكملها. 
     
وذكرت الشركة في وقت سابق أن الرياح العاتية تسببت بعطل في شبكة التوزيع، وأنها بصدد تشغيل مولد احتياطي. 

أخبار دولية

عاصمة

غرينلاند

انقطاعها

عاتية

LBCI التالي
زيلينسكي يطلب مزيدا من الدفاعات الجوية للتصدي للضربات الروسية
انقطاع الكهرباء عن عاصمة غرينلاند بعد رياح عاتية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:08

انقطاع الكهرباء عن عاصمة غرينلاند بعد رياح عاتية

LBCI
حال الطقس
2025-12-30

منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

شهود من رويترز: انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية من العاصمة الفنزويلية كاراكاس قرب قاعدة عسكرية

LBCI
أخبار دولية
06:44

إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع للكهرباء جراء العواصف في أميركا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:02

خبراء الأمم المتحدة يحذّرون من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

اجتماعات لمسؤولين أميركيين بارزين في اسرائيل شملت ملف غزة... هذا ما أفضت اليه

LBCI
أخبار دولية
07:46

وزيرة: التدخل عسكريا في إيران "ليس الخيار المفضل" لفرنسا

LBCI
أخبار دولية
06:44

إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع للكهرباء جراء العواصف في أميركا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
رياضة
2025-10-21

ورثة مارادونا ومجموعة سويدية سيديرون العلامة التجارية لأسطورة الأرجنتين

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

الجميل: نطلب من الدولة هذه المرة التعاطي المختلف مع حماية المرشحين والناخبين في مناطق نفوذ حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-28

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

اجتماعات لمسؤولين أميركيين بارزين في اسرائيل شملت ملف غزة... هذا ما أفضت اليه

LBCI
أخبار لبنان
07:54

عمليات البحث مستمرة في القبة... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:13

الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
06:17

اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا

LBCI
أخبار لبنان
02:58

المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة

LBCI
أخبار دولية
00:19

رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو الى تفاهمات مع المعارضة "لصالح الشعب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:00

نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

LBCI
خبر عاجل
14:08

معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار

LBCI
أخبار لبنان
12:44

معلومات للـLBCI: رسالة من الرئيس عون الى ترامب عبر الرئيس المصري

LBCI
خبر عاجل
10:16

نواف سلام: "نحنا مش شغلتنا نرضي إسرائيل وشغلتنا نرضي أهلنا ونرضي حالنا" ولا يمكن أن نقول إننا استبعدنا الحرب ونحن في حرب استنزاف من طرف واحد وعلينا الاستمرار بمساعينا من أجل وقف العمليات العدائية

LBCI
خبر عاجل
11:53

انتشال جثة الأب من المفقودين الأربعة من تحت ركام المبنى الذي انهار في القبة

LBCI
أخبار دولية
15:10

وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما

LBCI
أخبار دولية
10:38

ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100% إذا وقعت اتفاقا تجاريا مع الصين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More