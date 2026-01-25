زيلينسكي يطلب مزيدا من الدفاعات الجوية للتصدي للضربات الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لبلاده، للتصدي للضربات الروسية التي تركت مئات الآلاف من سكان كييف بدون كهرباء وتدفئة في فصل الشتاء.وقال زيلينسكي لدى وصوله إلى فيلنيوس: "أطلق الروس هذا الأسبوع وحده أكثر من 1700 طائرة هجومية مسيرة وأكثر من 1380 قنبلة جوية موجهة و69 صاروخا من أنواع مختلفة".وأضاف: "لهذا السبب، نحتاج إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي كل يوم، ونواصل العمل مع الولايات المتحدة وأوروبا لضمان حماية أقوى لأجوائنا".