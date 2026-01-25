الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي يطلب مزيدا من الدفاعات الجوية للتصدي للضربات الروسية

أخبار دولية
2026-01-25 | 05:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي يطلب مزيدا من الدفاعات الجوية للتصدي للضربات الروسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي يطلب مزيدا من الدفاعات الجوية للتصدي للضربات الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لبلاده، للتصدي للضربات الروسية التي تركت مئات الآلاف من سكان كييف بدون كهرباء وتدفئة في فصل الشتاء.
     
وقال زيلينسكي لدى وصوله إلى فيلنيوس: "أطلق الروس هذا الأسبوع وحده أكثر من 1700 طائرة هجومية مسيرة وأكثر من 1380 قنبلة جوية موجهة و69 صاروخا من أنواع مختلفة".
     
وأضاف: "لهذا السبب، نحتاج إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي كل يوم، ونواصل العمل مع الولايات المتحدة وأوروبا لضمان حماية أقوى لأجوائنا". 
     

     

            
 

أخبار دولية

مزيدا

الدفاعات

الجوية

للتصدي

للضربات

الروسية

LBCI التالي
روسيا: نراقب باهتمام خطط "القبة الذهبية" الأميركية
الكهرباء تعود إلى عاصمة غرينلاند بعد انقطاعها جراء رياح عاتية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-15

زيلينسكي يجدد مطالبته بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

LBCI
أخبار دولية
2025-12-07

الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على بنين للتصدي لمحاولة الانقلاب

LBCI
أخبار دولية
2025-11-10

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 71 مسيرة أوكرانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-07

وزارة الدفاع الروسية: وحدات الدفاع الجويّ الروسية دمرت 77 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:02

خبراء الأمم المتحدة يحذّرون من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

اجتماعات لمسؤولين أميركيين بارزين في اسرائيل شملت ملف غزة... هذا ما أفضت اليه

LBCI
أخبار دولية
07:46

وزيرة: التدخل عسكريا في إيران "ليس الخيار المفضل" لفرنسا

LBCI
أخبار دولية
06:44

إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع للكهرباء جراء العواصف في أميركا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-02

مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...

LBCI
حال الطقس
02:00

استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-27

ترامب: أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس الصيني وأعتقد أنه سيكون هناك تحول إيجابي في العلاقات بين البلدين

LBCI
منوعات
14:57

"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

اجتماعات لمسؤولين أميركيين بارزين في اسرائيل شملت ملف غزة... هذا ما أفضت اليه

LBCI
أخبار لبنان
07:54

عمليات البحث مستمرة في القبة... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:13

الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
06:17

اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا

LBCI
أخبار لبنان
02:58

المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة

LBCI
أخبار دولية
00:19

رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو الى تفاهمات مع المعارضة "لصالح الشعب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:00

نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

LBCI
خبر عاجل
14:08

معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار

LBCI
أخبار لبنان
12:44

معلومات للـLBCI: رسالة من الرئيس عون الى ترامب عبر الرئيس المصري

LBCI
خبر عاجل
10:16

نواف سلام: "نحنا مش شغلتنا نرضي إسرائيل وشغلتنا نرضي أهلنا ونرضي حالنا" ولا يمكن أن نقول إننا استبعدنا الحرب ونحن في حرب استنزاف من طرف واحد وعلينا الاستمرار بمساعينا من أجل وقف العمليات العدائية

LBCI
خبر عاجل
11:53

انتشال جثة الأب من المفقودين الأربعة من تحت ركام المبنى الذي انهار في القبة

LBCI
أخبار دولية
15:10

وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما

LBCI
أخبار دولية
10:38

ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100% إذا وقعت اتفاقا تجاريا مع الصين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More