روسيا: نراقب باهتمام خطط "القبة الذهبية" الأميركية

أعلن الكرملين ان الجيش الروسي يراقب باهتمام خطط الولايات المتحدة بشأن درع الدفاع الصاروخي الذي يعرف باسم "القبة الذهبية"، بما في ذلك ما يتعلق بغرينلاند.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي: "من أي نوع ستكون القبة؟... ما هي التهديدات التي ستشكلها؟ ليس لدي شك في أن جيشنا سيراقب ويحلل هذه الخطط".وأضاف: "روسيا لن تناقش أي شيء مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ولذلك ستنتظر موسكو ببساطة حتى تغادر منصبها".وتابع: "كيف يمكن مناقشة أي شيء مع كايا كالاس؟ لن نناقش أي شيء معها، ولن يناقش الأمريكيون أي أمر معها، وهذا واضح. ماذا يمكننا أن نفعل؟ علينا فقط أن ننتظر حتى تغادر".