إسرائيل توافق على "إعادة فتح محدودة" لمعبر رفح

أعلنت إسرائيل "إعادة فتح محدودة" لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بحسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول.



وكتب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة "إكس": "في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 بندا، وافقت إسرائيل على إعادة فتح محدودة لمعبر رفح الحدودي، مخصصة للمشاة وتخضع لآلية تفتيش إسرائيلية شاملة".