سعر أونصة الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار

حقق سعر الذهب مستوى قياسيا الأحد مع تجاوز الأونصة عتبة الخمسة آلاف دولار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب.



وقرابة الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش الاثنين، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1,85%، ليصل إلى 5080 دولارا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5093,05 دولارا في الساعة 02,27 ت غ.