وكالة: نائب الرئيس الصيني يجري محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في بكين

ذكرت وزارة الخارجية الصينية ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن محادثات عقدت اليوم الاثنين في بكين بين نائب الرئيس الصيني ووزير الخارجية وبين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.



وأظهر بيان الوزارة أن وزير الخارجية وانغ يي دعا خلال المحادثات إلى بناء شراكة أمنية إقليمية وتسوية سياسية للقضايا الإقليمية الشائكة.