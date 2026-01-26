الأخبار
وكالة: نائب الرئيس الصيني يجري محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في بكين
أخبار دولية
2026-01-26 | 02:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وكالة: نائب الرئيس الصيني يجري محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في بكين
ذكرت وزارة الخارجية الصينية ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن محادثات عقدت اليوم الاثنين في بكين بين نائب الرئيس الصيني ووزير الخارجية وبين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأظهر بيان الوزارة أن وزير الخارجية وانغ يي دعا خلال المحادثات إلى بناء شراكة أمنية إقليمية وتسوية سياسية للقضايا الإقليمية الشائكة.
أخبار دولية
الرئيس
الصيني
محادثات
الأمين
العام
لمنظمة
التعاون
الإسلامي
التالي
الصين تؤكد أن اتفاقها التجاري مع كندا "لا يستهدف أي طرف ثالث"
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
