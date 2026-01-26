ألمانيا تستنكر "تعنت" روسيا بالمطالبة بأراض أوكرانية بعد محادثات أبوظبي

دان وزير الخارجية الألماني روسيا بشأن مطالبها بضم أراض أوكرانية، عقب محادثات جرت الأسبوع الماضي بين وفود روسية وأوكرانية وأميركية في أبو ظبي.



وقال يوهان فاديفول للصحافيين خلال زيارة إلى ريغا، عاصمة لاتفيا، إن "الشرط الأساسي هو أن تُبدي روسيا استعدادها لإبرام اتفاق سلام. إلا أن ما أسمعه وأقرأه اليوم، بما في ذلك ما يتعلق بالمفاوضات في الإمارات العربية المتحدة، هو تعنت روسيا بشأن قضية الأراضي الحاسمة".