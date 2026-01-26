إيطاليا تحث الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

حث وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" عقب القمع الدموي للاحتجاجات.



وأعلن أنه سيقترح الفكرة "بالتنسيق مع الشركاء الآخرين" في اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس، مشيرا عبر منصة إكس الى أن "الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب ردا واضحا".