رئيس الوزراء البريطاني يتوجه مساء الثلاثاء إلى الصين ثم إلى اليابان

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين ثم إلى اليابان مساء الثلاثاء، على ما أكد المتحدث باسمه، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء بريطاني إلى بكين منذ عام 2018.



وأعلن المتحدث باسم داونينغ ستريت للصحافيين أن رئيس الوزراء "سيغادر متوجها إلى الصين واليابان مساء الثلاثاء".